Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,04% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 757,27 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,15% до отметки 1 345,02.

Несмотря на снижение российских фондовых индексов, аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов прогнозирует их рост в пятницу.

«Вчера российский рынок акций продолжил рост на позитивном внешнем фоне и лишь чуть-чуть не дотянул до очередного обновления исторических максимумов. Скорее всего, новый рекорд будет поставлен сегодня на открытии торгов. По крайней мере внешний фон говорит об этом: основные американские фьючерсы снова в плюсе, хоть и небольшом, прибавляет и нефть, отходя от вчерашних дневных минимумов», — комментирует эксперт.