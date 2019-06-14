ЦБ установил официальные курсы валют с 15 июня.

Курс доллара понизился на 19,88 копейки, составив 64,4326 рубля (64,6314 рубля на 14 июня). Курс евро снизился на 31,48 копейки до 72,6993 рубля (73,0141 рубля на 14 июня).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль дорожал по отношению к доллару и евро. На 13:16 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился почти на 16 копеек и составил около 64,43 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,61 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,37—64,58 рубля за доллар и 72,55—72,87 рубля за евро.