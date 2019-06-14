Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,69% и составил 2 739,28 пункта. Индекс РТС снизился на 0,44% до отметки 1 341,05.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,7%, «Газпрома» — на 1,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,61%, «АЛРОСы» — на 1,62%, Московской биржи — на 0,22%.



«Российский фондовый рынок в пятницу занялся фиксацией прибыли, чему способствовало и некоторое ухудшение внешнего фона. Индекс Мосбиржи отступил в область 2 738 пунктов, и остается потенциал скольжения к 2 725 пунктам, если конъюнктура сохранится тревожной. Индекс РТС выглядит очень прочным, и сегодняшнее снижение к 1 341 пункту никого не впечатляет», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.