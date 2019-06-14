Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 21 копейку к предыдущему закрытию и составил 64,37 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,22—64,58 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 72,2 рубля и опустился на 62 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,6 тыс. сделок примерно на 647 млн евро по курсам от 72,14 до 72,87 рубля за евро.

«Доллар США несколько отступил внутри дня в паре с рублем, но критичным это снижение не выглядит. Американская валюта к вечеру торгуется около 64,33 рубля, в понедельник коридор выглядит логичным в пределах 64,1—64,55 рубля, среднесрочный — все тот же, 64—66 рублей за доллар. Евровалюта в начале следующей недели может соскользнуть в область 72 рублей без особенных причин», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.