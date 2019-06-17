Иностранные инвесторы активно интересуются российскими активами, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Глава Кабмина предложил обсудить сделки, общая цена которых составляет 30 млрд рублей.

«Общая сумма этих сделок [вынесенных на рассмотрение комиссии] — приблизительно на 30 миллиардов рублей», — сказал председатель правительства. Он подчеркнул: «Наши активы по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции».

Медведев считает, что подтверждением данной тенденции являются «итоги работы комиссии [правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ] в прошлом году, когда на рассмотрение поступило 85 заявок от иностранных инвесторов на сумму более триллиона рублей».

«Эту тенденцию продемонстрировал и только что состоявшийся Петербургский экономический форум, участие в котором приняли инвесторы из 75 стран», — добавил он.

Премьер-министр предложил обсудить «новые сделки зарубежных инвесторов, в том числе из стран Евразийского [экономического] союза, а также европейских стран, с российскими компаниями».