Соглашение ОПЕК+ будет продлено минимум до конца 2019 года, но его параметры могут измениться, такой прогноз дают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.



Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить ее дальнейшую судьбу, в том числе возможность продления на второе полугодие 2019-го, на ближайшей встрече в Вене, которая намечается на начало июля. Соглашение на первое полугодие предусматривает сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

«Мы ожидаем, что ОПЕК+ продолжит управлять предложением, чтобы избежать значительного дисбаланса между предложением и спросом. Мы считаем, что сделка ОПЕК+ будет продлена как минимум до конца этого года, хотя ее параметры могут измениться. В результате мы ожидаем, что рынок останется в целом сбалансированным, и предполагаем, что среднегодовые цены останутся в соответствии с нашими существующими базовыми прогнозами», — говорится в сообщении.

Fitch ожидает, что средняя стоимость нефти марки Brent в 2019 году составит 65 долларов за баррель, в 2020 году — 62,5 доллара, в 2021-м — 60 долларов, а в долгосрочной перспективе — 57,5 доллара за баррель. Прогноз по стоимости нефти WTI на 2019—2020 годы составляет 57,5 доллара за баррель, в 2021 году и в долгосрочной перспективе — 55 долларов за баррель.

«В долгосрочной перспективе мы предполагаем, что средние цены снизятся до 57,5 доллара за баррель Brent и 55 долларов за баррель WTI, поскольку политика ОПЕК+ со временем может стать менее эффективной», — пишет агентство.

Fitch также указывает, что ужесточение санкций против Ирана, снижение добычи в Венесуэле и конфликт в Ливии способствовали восстановлению цен на нефть марки Brent до 75 долларов за баррель к концу апреля с 50 долларов за баррель в конце 2018 года. Однако в начале июня цена упала до 60 долларов за баррель из-за ухудшения ожиданий по мировому экономическому росту и увеличения рисков, связанных с торговой войной.

«Мы ожидаем замедления темпов роста мировой экономики с 3,2% в 2018 году до 2,8% в 2019 году и 2,7% в 2020 году», — пишут эксперты агентства.