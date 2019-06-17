Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,18% и составил 2 734,31 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,01% — до отметки 1 340,9.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,23%, «Газпрома» — на 0,65%, Мосбиржи — на 0,17%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,46%, «АЛРОСы» — на 2,35%.

Российский фондовый рынок в понедельник благодаря нейтральному внешнему фону попытался продемонстрировать умеренный рост после некоторого снижения в конце прошлой недели, однако к концу торговый сессии ушел в минус, отмечают эксперты.

«Если смотреть на техническую картину на графике индекса Мосбиржи, то стоит отметить, что рынок «обживается» на новых уровнях, консолидируясь в районе 2 750 пунктов. При этом ближайшей, хоть и слабой поддержкой выступает отметка 2 730 пунктов. В сложившейся ситуации нельзя исключать попыток коррекционного снижения, которое может быть вызвано фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям», — комментирует эксперт

По его прогнозу, это может привести к отступлению индекса Мосбиржи в район 2 700 пунктов.