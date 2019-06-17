Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,235 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 15,3 тыс. сделок почти на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,1275—64,395 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,165, уменьшившись на копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 5,5 тыс. сделок на 323,5 млн евро по курсам от 72,0525 до 72,265 рубля за евро.



Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По его словам, в краткосрочной перспективе российская валюта может получить поддержку со стороны дивидендного и налогового периодов, в рамках которых экспортеры могут продавать выручку для создания рублевых резервов на выплаты налогов и дивидендов.

«Основным же фактором для национальной валюты продолжает оставаться отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков. Что же касается динамики цен на нефть, то их влияние в последние месяцы ослабло. При этом с технической точки зрения американская валюта вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 64 рубля. Ее пробой может открыть доллару дорогу к годовым минимумам, установленным в марте», — комментирует эксперт.