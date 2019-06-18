Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

На 11:45 мск стоимость евро составила 71,96 рубля. На открытии торгов евро стоил 72,25 рубля.

«Наблюдения за поведением российского рубля — не самый активный вид деятельности, который можно себе представить. Нефть — в минусе, доллар — под давлением, а рубль опирается на драйв рынка ОФЗ и чувствует себя вполне комфортно», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.