Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции банка «Санкт-Петербург», ожидая роста их котировок на 27%. На данный момент бумаги кредитной организации торгуются на Московской бирже в районе 50,3—50,9 рубля. Как считают в инвесткомпании, корректировка дивидендной политики и увеличение норм выплат повысили привлекательность акций банка.

Согласно новой дивидендной политике, банк планирует направлять на дивиденды не менее 20% прибыли по МСФО (ранее выплаты составляли 20% прибыли по РСБУ). Выплаты акционерам за 2018 год составили 3,71 рубля на акцию, увеличившись на 129%.

Вместе с тем аналитики отмечают существенную недооценку бумаг банка.

«Мы сохраняем интерес к бумагам банка и считаем их интересной идеей с точки зрения соотношения риска и доходности при низких форвардных мультипликаторах», — написала в комментарии аналитик «Финама» Наталья Малых. По ее оценке, справедливая стоимость бумаг банка «Санкт-Петербург» составляет 64,8 рубля.