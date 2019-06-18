Банк России установил официальные курсы валют на 19 июня.

Курс доллара повысился на 1,65 копейки, составив 64,3352 рубля (64,3187 рубля на 18 июня). Курс евро вырос на 12,14 копейки, до 72,2291 рубля (с 72,1077 рубля на 18 июня).

На Московской бирже на 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 23 копейки, валюты стоят 64,31 и 71,93 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,2—64,4 рубля за доллар и 71,91—72,35 рубля за евро.