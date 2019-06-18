Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,005 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 22,9 тыс. сделок почти на 2,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,9125—64,3975 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,65, уменьшившись на 51 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 9,9 тыс. сделок на 617,7 млн евро по курсам от 71,55 до 72,35 рубля за евро.



Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На общем фоне роста интереса к высокорисковым активам рубль смог улучшить свои позиции. При этом доллар в ходе сегодняшней сессии протестировал поддержку, расположенную на отметке 64 рубля», — комментирует эксперт.