В пятерке управляющих компаний по итогам I квартала сменился лидер. Компании «ВТБ Капитал Управление инвестициями» заняли первое место и продемонстрировали прирост 9,5% за квартал, сместив компании бизнеса «Сбербанк Управление активами», свидетельствуют данные рэнкинга Национального рейтингового агентства.

На третьей строчке разместилась группа «УК Открытие» (ранее в топ-5 входила одна из компаний группы — УК «Менеджмент-консалтинг»). Группа «УК Регион» заняла четвертое место, поднявшись с пятого (прирост активов составил 22%). Пятерку замыкает «ТКБ Инвестмент Партнерс».

«Сумма активов в управлении компаний топ-5 достигла 3,5 трлн рублей. Концентрация рынка на крупнейших игроках продолжает расти: доля активов в управлении данных компаний составила более 53% относительно 50% кварталом ранее», — отмечает НРА.



В рэнкинг включены данные 50 управляющих компаний. Совокупный объем активов под управлением УК, принявших участие в рэнкинге, составил 6,598 трлн рублей. Рост совокупных активов под управлением по исследуемым компаниям год к году по итогам I квартала 2019 составил 10%, а за квартал — 4%.