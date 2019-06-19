Минфин России в среду провел два аукциона по размещению инфляционных облигаций федерального займа (ОФЗ-ИН). В общей сложности Минфин продал бумаги на 22,847‬ млрд рублей при спросе на 85,745 млрд, свидетельствуют итоги аукционов.



Сначала инвесторам были предложены ОФЗ-ИН серии 26230 с датой погашения 16 марта 2039 года на 20 млрд рублей при спросе в 70,766 млрд.

Цена отсечения составила 101,4568% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,7% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,6161% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,68% годовых.

Затем Минфин разместил облигации федерального займа серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на 2,847‬ млрд рублей при лимите в 5,307 млрд рублей.

Спрос по номиналу при этом составил 14,979 млрд рублей. Цена отсечения составила 92,25% от номинала, доходность по цене отсечения — 3,58% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,267% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,58% годовых.

