Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,09% и составил 2 759,12 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,14% — до отметки 1 361,14.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,13%, «АЛРОСы» — на 1,88%, Мосбиржи — на 0,41%. Акции Сбербанка подешевели на 0,86%, «Газпрома» — на 0,01%.

Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, на рынке энергоносителей наблюдалась негативная динамика, а нефть марки Brent, несмотря на снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов, по статистике Минэнерго США, отступила на 0,3%. В Европе к вечеру наблюдалась разнонаправленная динамика основных индексов, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 прибавляли в пределах 0,2%», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что несмотря на снижение к окончанию сессии, в течение дня индексу Мосбиржи удалось установить новый исторический максимум чуть ниже 2 776 пунктов. Продажи возобладали к вечеру, что может быть связано с опасением игроков относительно результатов сегодняшнего заседания ФРС США, считает аналитик.

«В случае если американский регулятор подтвердит ожидания рынка, смягчив риторику и сделав намек на снижение ставки, «быки» могут вернуть себе инициативу в широком спектре рисковых активов», — комментирует Зварич.

В рамках российского рынка, продолжает он, это может привести к возобновлению восходящей динамики. Пока же можно констатировать продолжение консолидации в районе 2 750 пунктов по индексу Мосбиржи, заключает эксперт.