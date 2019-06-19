Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 16 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8575 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 16,4 тыс. сделок почти на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,815—64,105 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,61, уменьшившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 6,2 тыс. сделок на 396,1 млн евро по курсам от 71,5725 до 71,7625 рубля за евро.

Рубль вновь смог укрепиться, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«И если котировки евро к окончанию основной сессии практически не изменились относительно уровней закрытия предыдущего дня, то доллар потерял порядка 0,2%, торгуясь в районе 63,9 рубля. В результате можно говорить о том, что «медведи» в американской валюте предпринимают попытку закрепиться ниже поддержки, расположенной на уровне 64 рубля. В случае, если им это удастся, доллару будет открыта дорога к минимумам года», — комментирует эксперт.

Важным фактором для российской валюты он называет результаты заседания ФРС США (21:00 мск).

«Изменений процентных ставок на сегодняшнем заседании не ожидается, но рынки уже во многом заложили в цену снижение на заседании в июле и позже в этом году. Если ФРС разочарует, вполне вероятен выход из рискованных активов», — поясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.