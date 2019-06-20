Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,31% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 767,76 пункта. Индекс РТС вырос на 0,59% до отметки 1 369,22.

«Мы считаем, что российский фондовый рынок начнет утро ростом. Цель по индексу РТС на сегодня 1 310—1 400 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 2 700—2 800 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.