Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг опустился ниже 63 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.



Курс доллара расчетами «завтра», по данным на 16:53 мск, потерял 80 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 62,985 рубля. В последний раз курс доллара находился ниже 63 рублей 1 августа 2018 года.

Курс евро на это же время понизился на 43 копейки, до 71,15 рубля, следует из данных на сайте биржи. В ходе сегодняшних торгов биржевой курс европейской валюты обновил минимум 2019 года.

Рубль сегодня идет напролом и укрепляется по всем фронтам, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В качестве поддержки выступает и нефть, где баррель Brent дорожает и поднимается выше 63 долларов, и позитивная ситуация в секторе долга, и сегодняшняя риторика президента РФ Владимира Путина, — комментирует эксперт. — Путин сегодня говорит много, конкретно и довольно остро, затрагивая болезненные социальные темы. Обычно рубль и валютный рынок в целом не реагируют на сообщения подобного рода, но сегодня все совпало».

