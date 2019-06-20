Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг опустился ниже 71 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.



Курс евро расчетами «завтра», по данным на 18:38 мск, потерял 58 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 70,985 рубля. В последний раз курс евро находился ниже 71 рубля 6 апреля 2018 года.

Курс доллара на это же время понизился на 81 копейку, до 62,97 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Сегодня ранее биржевой курс евро обновил минимум 2019 года, снизившись до 71,36 рубля.



