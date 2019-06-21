Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 771,93 пункта. Индекс РТС опустился на 0,61% до отметки 1 382,74.

«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги повышением, которое было особенно заметно по долларовому индикатору ввиду укрепления рубля. Оба индекса в течение сессии достигли годовых максимумов и стремились к психологически важным отметкам 2 800 и 1 400 пунктов соответственно. Ближайшими поддержками для них выступают уровни 2 750 и 1 360 пунктов», — прокомментировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.