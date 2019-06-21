Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 23 копейки. На 10:10 мск курс доллара вырос на 28 копеек и составил 63,17 рубля, а евро подорожал до 71,31 рубля (плюс 28 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, рубль продолжает укрепление.

«После заседания ФРС доллар пошел вниз к основным валютам. Это привело к росту цен на акции и сырьевые товары, нефть подскочила выше 64,5 доллара. С одной стороны, у рубля нет потенциала для заметного укрепления. Этому препятствуют различные факторы, в целом отток капитала сейчас уравновешивает приток средств от экспорта. Но и бежать из рублевых бумаг инвесторы не собираются», — пояснял эксперт.

По словам Ващенко, в пятницу ожидается рост в пределах 1%.

«Индекс Мосбиржи может достичь 2 800 пунктов, прогноз по паре USD/RUB — диапазон 62,5—63,5», — добавил он.