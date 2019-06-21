Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» размещает выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей со сроком погашения через четыре года по ставке 8,15% годовых. Об этом сообщает один из организаторов размещения — Московский Кредитный Банк.



Госкорпорация «ВЭБ.РФ» 20 июня успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-001Р-17. Инвесторам были предложены облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью до 20 млрд рублей со сроком погашения через четыре года с даты начала размещения», — говорится в сообщении банка.

Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном по ставке купона 8,15—8,25% годовых. По результатам закрытия книги заявок ставка купона была определена по нижней границе маркетингового диапазона и составила 8,15% годовых при объеме выпуска 20 млрд рублей.

Общий объем спроса на биржевые облигации составил около 39 млрд рублей. Размещение состоится 27 июня 2019 года на Московской бирже. Организаторами выпуска помимо МКБ выступили БК «Регион», Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.