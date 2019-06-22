Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в ночь на субботу впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку 10 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 6:42 мск биткоин дорожал на 10,33%, до 10,73 тыс. долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 10,72%, до 10,74 тыс. долларов.

«Цена за биткоин преодолела отметку в 10 тысяч долларов на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook libra», — сообщил РИА Новости президент аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

«Несмотря на то что прямых официальных обменных шлюзов между этими валютами не ожидается, само по себе наличие такого платежного средства, как libra, может значительно укрепить криптоэкономику, так как неофициальные способы обмена наверняка найдутся. Тем не менее пока еще libra находится на стадии запуска, поэтому рост пока спекулятивный и рынок может легко пойти вниз», — считает он.

Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.



Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.