Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 7 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — почти на 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,94 рубля (минус почти 9 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,64 рубля (минус 2 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, в понедельник ориентир по индексу Мосбиржи составляет 2 700—2 750 пунктов, прогноз по паре USD/RUB — диапазон 63—63,5.

«На сопротивлении 63,1 закрылась в пятницу пара доллар/рубль. Очередные разговоры за океаном о введении новых антироссийских санкций абсолютно не повод для распродажи рубля: к таким законопроектам у нас уже выработался иммунитет, поскольку ни один из проектов пока так и не был реализован. Поэтому, скорее всего, мы увидим сегодня рост рубля», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в понедельник утром российские фондовые индексы и рубль получат умеренную поддержку от улучшения внешнего фона и высоких цен на нефть, которые расположены вплотную к краткосрочным сопротивлениям.

«На этой неделе основными темами, вероятно, станут торговые отношения США с Китаем, а также развитие ситуации в отношении Ирана. На данный момент как среднесрочный, так и краткосрочный восходящий тренд на российском рынке остаются преобладающими, поэтому инвесторам по-прежнему стоит опасаться разве что некоторой коррекции», — сообщала она.