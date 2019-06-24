Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,76 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 19,3 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,73—63,04 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 71,48 рубля и опустился на 17 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 403 млн евро по курсам от 71,47 до 71,77 рубля за евро.

«Рубль игнорирует вечернее снижение цен на нефть, поскольку в сырье сейчас больше эмоций, чем чего-то более конструктивного. Позитивом для «россиянина» все так же остается сектор долга. Доллар США закрепляется в пределах 62,75—63,25 рубля, евро стабилен в рамках 71,5—72,15 рубля. Эти диапазоны будут актуальны и завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.