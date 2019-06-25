Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 757,13 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,08% до отметки 1 388,2.

Российские фондовые индексы снижаются на внешнем негативном фоне, отмечают эксперты.

«Утренняя коррекция нефтяных котировок и снижение азиатских рынков сформировали негативный внешний фон перед началом торгов российскими акциями, рынок окажется под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 735—2 790 пунктов, по индексу РТС — 1 375—1 400 пунктов», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.