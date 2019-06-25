Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 3 копейки, а евро дорожал на 2 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,53 рубля (минус почти 7 копеек), курс евро — 71,26 рубля (минус примерно 4 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник с утра внешний фон для рубля слабо негативный.

«Доллар практически не меняется к основным валютам, а вот снижение нефти и американских фьючерсов вкупе со вчерашней перекупленностью рубля может способствовать ослаблению российской валюты примерно на 0,3%», — прогнозировал эксперт.