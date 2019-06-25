Банк России установил официальные курсы валют на 26 июня.

Курс доллара понизился на 38,66 копейки, составив 62,5229 рубля (62,9095 рубля на 25 июня). Курс евро снизился на 36,5 копейки, до 71,2323 рубля (с 71,5973 рубля на 25 июня).

На Московской бирже на 13:00 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 3 копейки, валюты стоят 62,69 и 71,33 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 62,5—62,65 рубля за доллар и 71,16—71,42 рубля за евро.