Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,31% и составил 2 753,96 пункта. Индекс РТС снизился на 0,45% — до отметки 1 380,87.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1%, «Газпрома» — на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — подорожали на 0,75%, «АЛРОСы» — снизились на 0,75%, Московской биржи — на 0,07%.



«Индекс Мосбиржи во вторник вечером отступил к 2 747 пунктам, потенциал коррекции присутствует как минимум к 2 730 пунктам. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 2 700 пунктов, ее стоит иметь в виду, потому что в ближайшее время она может и пригодиться. Индекс РТС отступает плавно, в область 1 378 пунктов, может просесть еще на 2—3% свободно, тем более что в валютной секции доллар пытается развернуться», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.