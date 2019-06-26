Рубль укрепляется из-за значительного спроса иностранцев на российскую валюту на рынке, и этот тренд станет долгосрочным, если не будет новых антироссийских санкций, заявил РИА Новости замдиректора инвестиционного департамента консалтинговой компании UFG Wealth Management Евгений Пундровский.



«Значительный спрос на рубль создают нерезиденты: в ожидании снижения ключевой ставки они скупают ОФЗ, толкая вниз их доходности и скупая рубли на открытом рынке. Этот тренд долгосрочный, скорее всего, продолжится. Поэтому ожидать нового витка ослабления рубля без каких-либо значительных внешнеполитических шоков не стоит», — заявил эксперт.

Курс российской валюты на текущей неделе обновил многомесячный максимум против доллара. Курс доллара с расчетами на «завтра» во вторник торговался ниже 62,6 рубля, курс евро — ниже 71,3 рубля.

Укрепление рубля в последние дни продиктовано как внутренними, так и внешними факторами. «С одной стороны, рублю помогает общий внешний позитив на фондовых рынках, который создает поддержку для рисковых активов (коим является и наша валюта). А с другой стороны, в пользу укрепления говорит общая недооцененность рубля, которая держалась больше года после ужесточения санкций и угрозы новых», — сказал Пундровский.



«Пока США заняты торговой войной с Китаем, восприятие геополитических рисков со стороны России снижается, что ведет к росту нашего фондового рынка, гособлигаций и укреплению национальной валюты. Помимо этого, недавние комментарии Федерального резерва США относительно потенциала снижения ставок до конца года привели к резкому падению курса доллара к корзине мировых валют», — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что если «голубиная» риторика ФРС способствовала ослаблению доллара, то курс на снижение ставок, взятый Банком России, ведет к укреплению рубля вопреки обычным законам макроэкономики.