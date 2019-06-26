Банк России установил официальные курсы валют на 27 июня.

Курс доллара вырос на 28,54 копейки, составив 62,8083 рубля (62,5229 рубля на 26 июня). Курс евро увеличился на 14,93 копейки до 71,3816 рубля (с 71,2323 рубля на 26 июня).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» равняется 62,98 рубля (плюс 15 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,53 рубля (плюс 10 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 62,76—63,02 рубля за доллар и 71,32—71,59 рубля за евро.