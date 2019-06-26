Минфин России в среду провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в сообщении министерства.

Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на 18,388 млрд рублей при объеме предложения в 20 млрд рублей.

Цена отсечения составила 102,2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,3502% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,46% годовых.



Спрос составил 46,568 млрд рублей.