Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 778,2 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,12% до отметки 1 388,27.

Рынок акций попробует отыграть встречу российского и американского президентов, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Российский рынок акций будет поддерживать сегодня и ожидания уже окончательно утвержденной на завтра встречи лидеров США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина. Вряд ли стороны договорятся о каком-то прорыве в отношениях, но пару теплых слов по итогам беседы наверняка скажут. Возможно, стороны наметят направления сотрудничества в областях, где противоречия не так велики», — комментирует эксперт.

Поэтому вполне возможно, полагает аналитик, что сегодня индекс Мосбиржи попробует обновить исторический максимум. Потенциал движения вверх остается существенным: до сопротивления в виде верхней границы восходящего канала, которое находится в районе 2 860 пунктов, нужно пройти еще примерно 100 пунктов.

Антонов напоминает, что вчера российский рынок акций прибавил три четверти процента и вновь ушел в район исторических максимумов. «Все говорит в пользу того, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, покупатели также будут более активны. Внешний фон этому благоволит: в плюсе ведущие азиатские площадки, примерно на 0,4% растут американские фьючерсы», — комментирует эксперт.

Кроме того, продолжает он, две вчерашние важные новости остались еще не полностью отыграны рынком. Первая — это заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что соглашение по урегулированию торговых споров с Китаем готово на 90%. Второе событие — это падение запасов нефти на 12,8 млн баррелей в США. Эксперт ждет движения котировок сырья в район 70 долларов за баррель Brent.

«Но и американский рынок акций, и котировки нефти вчера как-то слабо отреагировали на данные события. Быть может, отложенный эффект этих новостей проявится сегодня», — допускает аналитик.