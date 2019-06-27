ЦБ установил официальные курсы валют на 28 июня.

Курс доллара повысился на 23,69 копейки, составив 63,0452 рубля (62,8083 рубля на 27 июня). Курс евро увеличился на 28,19 копейки, до 71,6635 рубля (71,3816 рубля на 27 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 11:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,01 рубля (минус почти 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,62 рубля (минус 9 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 62,93—63,2 рубля за доллар и 71,51—71,85 рубля за евро.