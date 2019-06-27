Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,16% и составил 2 779,66 пункта. Индекс РТС вырос на 0,1% — до отметки 1 388,07.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,04%, «Газпрома» — на 0,21%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,4%, «АЛРОСы» — снизились на 1,87%, Московской биржи — на 0,59%.



«Индекс Мосбиржи стабилен в области 2 770—2 785 пунктов, инвесторы совершенно не спешат фиксировать прибыль — никто не ждет, что внешний фон ухудшится. Индекс РТС тоже выглядит неплохо около 1 388 пунктов, в последний рабочий день июня может консолидироваться в коридоре 1 370—1 390 пунктов совершенно спокойно», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

