Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 1 копейку к предыдущему закрытию и составил 63,06 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 18,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,93—63,20 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 71,69 рубля и снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,1 тыс. сделок примерно на 534,5 млн евро по курсам от 71,51 до 71,83 рубля за евро.

«Сегодня доллар стабилен около 63,1 рубля, краткосрочный коридор не исключает колебаний в пределах 62,6—63,35 рубля. Пара евро/рубль смотрится нейтрально в пределах 71,45—71,95 рубля. Эти отметки для евро будут актуальны и на исходе делового июня», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.