Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,11 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 20 тыс. сделок на сумму порядка 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,85—63,18 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск был равен 71,74 рубля и вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,5 тыс. сделок примерно на 429,9 млн евро по курсам от 71,5 до 71,89 рубля за евро.

«Пара USD/RUB продолжает колебания около 63 рублей. При повышении цен на нефть на следующей неделе ожидается укрепление рубля к доллару до 62,5. Однако в случае снижения цен на нефть в совокупности с заканчивающимся налоговым периодом отечественная валюта может ослабнуть до 64. Ориентир по паре EUR/RUB составляет 71—73 рубля», — прокомментировала младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.