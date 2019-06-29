Готовность России и Саудовской Аравии продлить сокращение добычи в рамках ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности для рынка нефти в условиях глобальной неопределенности. Об этом журналистам сказал министр энергетики Александр Новак по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

«При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения [его] стабильности», — сказал он. По мнению Новака, итоги переговоров двух лидеров «подтверждают ориентацию стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка».

По итогам встречи в рамках саммита G20 в Осаке российский лидер заявил, что Москва и Эр-Рияд выступают за продление ограничений по добыче на срок от шести до девяти месяцев в согласованных ранее параметрах.

Страны ОПЕК+, в числе которых и Россия, будут принимать решение о судьбе сделки на ближайшие месяцы на встрече в Вене 1—2 июля.