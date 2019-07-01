Банк России установил официальные курсы валют на 2 июля.

Курс доллара понизился на 2,15 копейки, составив 63,0541 рубля (63,0756 рубля на 1 июля). Курс евро опустился на 42,17 копейки до 71,3962 рубля (с 71,8179 рубля на 1 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 12:55 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,2 рубля (минус 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:55 мск стоил 71,55 рубля (минус 29 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 62,91 до 63,22 рубля за доллар и от 71,25 до 71,59 рубля за евро.