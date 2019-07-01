Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,9675 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 25 тыс. сделок более чем на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,7775—63,215 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,195 рубля, потеряв 65 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 9,9 тыс. сделок на 624,2 млн евро по курсам от 71,1025 до 71,6125 рубля за евро.



Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«Общие позитивные настроения, рост на рынке энергоносителей и спрос на валюты развивающихся рынков смогли поддержать рубль и привели к его уверенному укреплению», — отмечает эксперт.

Он напоминает, что в пятницу курсу доллара удалось пробить краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов 5 июня. Однако в рамках сегодняшней сессии, замечает аналитик, курс американской валюты вновь ушел под эту линию, что говорит о ложном пробое.

«В сложившихся обстоятельствах американская валюта может продолжить негативную динамику, а «медведи» могут предпринять очередную попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля», — полагает эксперт.