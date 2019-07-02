Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 31 копейку к предыдущему закрытию и составил 63,27 рубля. С начала торговой сессии было проведено 21,4 тыс. сделок почти на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,99—63,3925 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,5 рубля, увеличившись на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,6 тыс. сделок на 526 млн евро по курсам от 71,14 до 71,59 рубля за евро.



Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам на фоне существенного снижения рынка энергоносителей, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, американской валюте удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 5 июня.



«В результате следующей преградой на пути дальнейшего роста выступает отметка 64 рубля, которая является сильным сопротивлением. В сложившихся обстоятельствах, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, долларовые «быки» могут попытаться протестировать эту отметку. Однако важным фактором для рубля остается отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков, динамика которых может оказать поддержку рублю», — комментирует эксперт.

Пара евро/рубль растет чуть динамичнее, замечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но, оговаривается она, «помня о стратегической слабости евровалюты, расслабляться не стоит, рамки движения здесь на ближайший день составляют 71,1—71,75 рубля».