Мировые цены на нефть во вторник, 2 июля, продемонстрировали отрицательную динамику и снизились более чем на 2,5 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 2,84 доллара и составили 56,25 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость сентябрьских контрактов на Brent упала на 2,66 доллара, до 62,4 доллара за баррель.