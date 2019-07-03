Индекс Московской биржи продолжает обновлять исторические максимумы. В среду, 3 июля, на торгах индекс поднимался до 2 827,76 пункта. Рынок поддерживается начавшимся сезоном дивидендных выплат и растущей ценой на нефть.



«Высокая доходность акций крупнейших корпораций привлекает нерезидентов в условиях падения доходностей валют фондирования», — написал в комментарии аналитик инвестиционной компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

В компании «Алор Брокер» рекомендуют сокращать позиции в российских бумагах. «Мы рекомендуем сокращать длинные позиции, поскольку на новостном горизонте не видно поводов для роста. Последний из них — саммит G20 — был отыгран», — написал накануне аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Он отмечает, что российский рынок сильно перекуплен, считает, что инвесторы вскоре могут начать фиксировать прибыль. Единственный фактор, который может продолжить оказывать поддержку рынку, — рост цен на нефть.