Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,4875 рубля. С начала торговой сессии было проведено 22 тыс. сделок почти на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,3125—63,6675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,57 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,5 тыс. сделок на 492 млн евро по курсам от 71,4875 до 71,87 рубля за евро.



Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Несмотря на некоторое восстановление цен на нефть и отсутствие единой динамики в валютах развивающихся рынков, в рубле преобладали продажи, замечает он.

«При этом доллар сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 64 рубля. В ближайшее время «быки» могут попробовать воспользоваться отсутствием поддержки рубля со стороны экспортеров, а также ожиданием обратной конвертации полученных дивидендов и протестировать эту отметку. Однако сил на ее пробой может не хватить — вероятным выглядит восстановление цен на нефть, что сдержит активность покупателей», — комментирует эксперт.