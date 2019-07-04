Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил почти 2 копейки, а евро — 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,34 рубля (плюс 20 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,45 рубля (плюс 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в среду под вечер смог намного отойти от черты 63,5, пробитие которой могло бы увести котировки в диапазон 64,1—64,4 рубля за доллар.

«Сегодня внешний фон для рубля складывается пока нейтральным, внутренних новостей также не ожидается. Поэтому ждем от российской валюты в паре с долларом продолжения консолидации в районе чуть выше 63», — прогнозировал он.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в четверг утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением более низких цен на нефть и коррекции на ряде азиатских площадок.