ЦБ установил официальные курсы валют на 5 июля.

Курс доллара понизился на 9,38 копейки, составив 63,4013 рубля (63,4951 рубля на 4 июля). Курс евро снизился на 6,14 копейки до 71,542 рубля (71,6034 рубля на 4 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 15:36 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,43 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,59 рубля (плюс 20 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,02—63,51 рубля за доллар и 71,41—71,66 рубля за евро.