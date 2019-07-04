Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,44 рубля. С начала торговой сессии было проведено 16,3 тыс. сделок на 1,37 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,02—63,52 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,54 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 5,8 тыс. сделок на 357,9 млн евро по курсам от 71,41 до 71,6575 рубля за евро.

Рублевые пары выглядят в целом спокойно, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США остается в плюсе, но импульс здесь теряет силу. Пара доллар/рубль торгуется около 63,46 рубля, есть шанс на закрепление в пределах 63,3—63,75 рубля. Евро/рубль все еще стабилен и консолидируется в рамках отметок 71,3—71,75 рубля», — комментирует эксперт.