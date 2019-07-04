Стоимость акций АФК «Система» заметно выросла в четверг в ходе торгов Московской биржи. На пике цена бумаг компании достигала 11,78 рубля, что выше уровня предыдущего закрытия на 8%. Участники рынка допускают наличие крупного покупателя на рынке и не исключают продолжения роста стоимости бумаг.

«Мы считаем, что акции АФК «Система» — привлекательный объект для инвестиций ввиду устойчивого развития компании и высокой диверсификации проектов», — написали в комментариях аналитики ITI Capital.

Накануне акционеры АФК «Система» утвердили дивиденды за 2018 год, решив направить на выплаты 1,061 млрд рублей, или 0,11 рубля на обыкновенную акцию. При этом, как заявил основной акционер компании Владимир Евтушенков, в перспективе планируется увеличить размер дивидендов. Он пообещал, что уже осенью компания вернется к этому вопросу в зависимости от результатов II квартала. В I квартале выручка АФК «Системы» по МСФО увеличилась на 10%, до 185,5 млрд рублей.

В ITI Capital ожидают дальнейшего роста финансовых показателей компании. Кроме того, дополнительным стимулом для роста акций может стать IPO одной из компаний холдинга, которое должно состояться в следующем году.