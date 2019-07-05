Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,26% и составил 2 835,35 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,91%, до отметки 1 398,75.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,08%, «Газпрома» — на 1,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,42%, «АЛРОСы» — на 0,29%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,91%.

К вечеру пятницы российский фондовый рынок перешел к закономерной фиксации прибыли, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, это выглядит логично, поскольку накануне инвесторы с легкостью обновляли рекорды и пики.

«Индекс Мосбиржи отошел к 2 831 пункту — это очень высоко для рублевого индикатора, но в начале следующей недели предпосылок для разворота или ухудшения настроений нет. Если конъюнктура останется без изменений на следующей неделе, целью покупателей станет рубеж 2 850 пунктов», — комментирует эксперт.

Для индекса РТС, который все никак не может закрепиться над уровнем 1400 пунктов, краткосрочный диапазон торгов предполагает рамки 1 390—1 415 пунктов, полагает аналитик.