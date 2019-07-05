Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,8225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 24,3 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,42—63,8675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,5675 рубля, уменьшившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 7,5 тыс. сделок на 400,8 млн евро по курсам от 71,41 до 71,6575 рубля за евро.

Доллар США сегодня продолжил восстановление, пробив обозначенную ранее цель на отметке 63,65 рубля, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Теперь паре доллар/рубль открыта дорога к 64 рублям, и на текущий момент биржевая конъюнктура вполне этому движению способствует. Евро/рубль смотрится нейтрально в рамках 71,35—71,75 рубля», — комментирует эксперт.